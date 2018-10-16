浴室跌倒頭噴血柱 抹香灰止血無效，「警」急送醫

2018-10-16 16:36

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳區一名楊姓男子14日晚間8時許在家中浴室跌倒，前額撞出兩個小洞，還一直噴血。楊男去誤信民間偏方，竟拿家中的香灰敷在傷口，並用電工膠帶封住，最後血流不止，跑到5百公尺外警局求援。警方趕緊通知消防隊，協助楊男就醫。

醫師表示，香灰止血是民間偏方，沒有實際效果，且含有許多雜質，容易造成感染反而危險。

58歲楊男回到房間後，本想躺在床上睡覺，卻發現頭上鮮血直流，香灰止血無效，趕緊用手壓住傷口，跑到屋外招計程車，想搭車到醫院就醫，但是司機們看見他滿臉鮮血，身上衣物也有血跡不敢載客，直接離去。

楊男只好一路步行到5百公尺外的瑞芳警分局，向派出所值班副所長吳界元、警員楊沛盛 張念宗見狀立刻通知瑞芳消防分隊，請他們派救護車及救護人員到場協助。

救護人員趕抵時，檢視楊男傷勢，看見他頭上傷口處貼有電工膠帶，詢問後他才說，有先在傷口處使用香灰止血，再貼上膠帶，跑回房間睡覺時，卻發現血流不止。

救護人員初步檢視，楊男頭部有多處撞擊的挫傷，其中兩處破皮噴血，傷口長度約為0.8公分，立刻用生理食鹽水、乾淨的紗布幫他處理傷口，再送往醫院治療。

臺灣礦工醫院院長劉立仁指出，香灰止血是民間流傳的方式，沒有實際效果，如果患者是小靜脈、微血管破裂，且傷口不大，可以利用乾淨的衛生紙或是布料，直接加壓方式止血，再做進一步治療，但若是傷口位於動脈或是大靜脈，加壓止不住血，要趕快就醫，且要盡量將患處舉到高；而香灰中有許多雜質，可能有黴菌、黃金葡萄球菌，直接敷上去容易造成二次感染，反而危險。