涉虐打行動不便父致死 逆子承認持鐵鎚加害

新北市板橋無業男子黃偉哲涉嫌以鐵鎚打死行動遲緩的父親，法院裁定羈押；圖為其住處。（記者吳仁捷攝）

2018-10-16 16:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市行動不便的黃姓男子遭兒子虐打致死，送醫仍回天乏術，醫護人員發現其後腦杓受傷，左臉頰有處凹陷，現場沒發現異狀，到院後醫護發現疑遭虐打的傷口報警；打死父親的黃偉哲在羈押庭時承認因口角持鐵鎚毆打父親，警方已查扣施暴的鐵鎚，不排除借訊釐清全案。

新北市消防局14日上午11時許獲報，板橋新民街一處公寓2樓傳出一名68歲男子在家被兒子發現肢體冰冷，消防救護員到場，現場沒發現異狀，患者也還沒出現屍斑，緊急將他送醫，但仍回天乏術。

41歲黃偉哲起初並不承認涉案，只以兒子身分應訊，但檢警相驗大體時，辯稱曾踹過父親，但這次傷勢是父親自撞桌角，加上諸多疑點，檢方當場逮捕黃偉哲，向法院聲押獲准。

黃嫌在今天凌晨羈押庭時改口，表示口角後以鐵鎚打死父親，但沒交代口角原因，檢警查扣施暴的鐵鎚採證；而黃姓死者傷勢集中在頭部、後腦勺、臉頰，初判為遭槌擊顱內出血致死。

死者妻子說，死者因車禍2度開腦，言語不清、行動遲緩，兒子常因照顧不順心動手打父親，她看了不捨也很無奈。

黃家傳出法師誦經的聲響，鄰居透露，黃家在此居住20年，偶而聽到傳出吵架聲，也曾看到黃妻帶丈夫外出看醫生，對發生悲劇感到不捨。