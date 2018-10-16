按喇叭提醒遭開山刀砸窗？ 車主反被控「差點撞到人」

吳男轎車與張男機車等候車道鐵捲門開啟。（民眾提供）

2018-10-16 16:36

〔記者余衡／新北報導〕家住新北市三峽區國慶路社區的吳姓男子，日前PO網指稱自己在停車場車道對機車按喇叭「提醒」，就遭對方砸車窗、持開山刀恐嚇，當天騎車的張姓、劉姓情侶檔持畫面指控，吳男進車道車速過快差點遭撞，才引發兩人不滿要求說明，絕對沒有持刀恐嚇。

張男說，自己的汽、機車都停在地下室，停車場原採分道管制，但當天只帶了汽車道搖控器，沒帶機車道感應扣，才走汽車道進入地下停車場，隨後吳男也進入車道，將車停在他們後方。

張男提到，等候車道鐵捲門升起時，吳男長按了2至3秒的喇叭，他回頭看見吳男表情不悅、疑似出言辱罵，待鐵捲門完全升起後，吳男突然加速駛進地下室，在彎道處差點撞到他和女友腿部，他人心生不滿，才追上去找吳男要求說明。

張男說，為了保護女友，他從汽車上拿棍棒防身，要求吳男說明為何高速駛入車道？但吳男遲遲不理睬，女友才拿安全帽砸向車窗，吳男見狀趕緊搖下車窗道歉，聲稱自己肚子痛急著回家上廁所，事後就看見他上網PO文，指稱自己遭持刀砸車。

張男指出，當時所幸閃的快才沒被撞，自己和女友確實情緒激動，但吳男長按喇叭令人感到挑釁，而非提醒，而且PO文中提及持刀、強拉車門等情事，根本無中生有，關於開槍、小燈泡事件重演等更是過度聯想，吳男一面倒只講對自己有利的話，自己差點撞人卻隻字未提，目前已蒐集相關畫面，盼司法能主持公道。

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