妹妹失蹤託夢泣訴「好冷」尋獲時僅剩下半身

2018-10-16 16:15

〔記者王宣晴／新北報導〕上月8日，新北市五股成蘆橋防洪閘門驚見只剩下半身的浮屍，警方公佈死者穿著後，經過ＤＮＡ比對後確認死者為51歲的李姓婦人，李婦疑因久病厭世，今年5月便失蹤，李婦兄長遍尋不著妹妹，也前往警局報案協尋，上月多次夢到妹妹表示很冷，又看見媒體報導，前往認屍後找回妹妹。

警方調查，上月8日上午11時許，運動經過成蘆橋下水門的藍姓民眾發現防洪閘門處疑似有一雙腳，嚇得趕緊報案，警消獲報，將遺體打撈上岸，卻意外發現遺體從腰部斷裂，僅剩下半身，警方趕緊封鎖現場，勘驗遺體。

警方表示，該具遺體身著藍色褲子，紅色運動鞋，遺體上未發現外傷，也已嚴重腐爛蠟化，還被藤壺纏繞，遺體腰部斷裂處成撕裂狀，非平整的切割傷，研判應不是遭到分屍。

當天晚間，一名李姓男子前往警局，表示自己看到新聞報導，懷疑該具浮屍是失蹤多月的妹妹，警方採集該名男子的ＤＮＡ，經過多日比對，確認死者身份是51歲的李姓婦人。

李男向警方供稱，他與妹妹同住在新北市三重，但妹妹久病纏身，常透露輕生念頭，今年5月突然失蹤，他也前往警局通報協尋，但一直找不到人，而自從妹妹失蹤後，他也不斷夢到妹妹泣訴很冷，上月8日看到新聞報導，直覺懷疑浮屍便是妹妹。

警方確認死者身份，但因遲遲找不到遺體上半身，初步勘驗下半身遺體，排出他殺可能，本月12日將遺體發還家屬，順利幫助死者回家。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980