男抄西瓜刀進超商找人理論 英勇路人奪刀制伏

曾姓男子持西瓜刀進入超商嚇壞民眾，誤以為要持刀搶劫，被朱姓民眾制伏並奪下刀械，警方隨後趕到將他逮捕後送辦。（記者廖雪茹翻攝）

2018-10-16 16:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市區驚魂記！曾姓男子與路人發生口角糾紛，誤以為對方走進超商，持西瓜刀進入找人理論，沒找到人，他持刀凶狠模樣嚇壞民眾，誤以為持刀搶劫；當時在店外朱姓民眾見義勇為，上前制伏曾男、奪下刀械，避免憾事發生。

竹北警分局說，三民派出所15日接獲報案指稱，竹北市三民路與大同街口超商，有男子持刀意圖不軌，線上巡邏員警張楷晟、王明正趕赴現場時，男子已被熱心民眾制伏。

警方調查，持刀的曾姓男子（有詐欺前科）供稱與路人發生口角糾紛，誤以為對方走進超商，持西瓜刀進入想找人理論，當沒有找到對方，準備掉頭離開，他持刀的凶狠模樣嚇壞購物民眾，誤以為持刀搶劫；當時，正在店外的朱姓民眾聽到驚叫聲，立即上前將曾男制伏，奪下刀械，避免曾男情緒失控而做出傷人或是犯下不可原諒的憾事。

由於曾男在深夜攜帶刀械意圖滋事，訊後警方將全案依社會秩序維護法依規裁罰，同時也感謝朱姓民眾見義勇為，及時阻止憾事發生，讓警民合作共同打擊犯罪美事再添一樁。