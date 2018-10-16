逼下跪、毆打！疑虐父致死 無業逆子遭收押

新北市板橋區無業男子黃偉哲疑虐打父親致死，法院羈押獲准；圖為其住處。（記者吳仁捷翻攝）

2018-10-16 15:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市黃姓男子因頭部重創，急救仍不治，因醫護發現死者身上有多處新舊傷勢，疑長期受虐報警；檢警15日相驗，黃男無業的兒子黃偉哲承認毆打行動遲緩的父親，但這次傷勢是父親自撞桌腳造成，檢察官相驗、複訊，懷疑黃男長期虐打父親，當場逮捕向法院聲押獲准，仍待釐清其餘疑點。

68歲黃姓男子因腦部開刀，行動遲緩、言語不清，與妻子、兒子住在板橋區新民街，但黃男14日上午因頭部受創送醫，醫院發現傷者除臉部有多處撕裂新傷，手部也有多處瘀傷，疑似受虐，通報警方進一步釐清。

41歲的黃偉哲當時以家屬身分製作筆錄，供稱14日上午11點，他外出前看見父親如常坐在客廳，出門發現忘記帶皮夾返回住家，赫見父親滿臉是血倒在地上，他扶起父親，父親手指向桌角，認為父不慎跌倒撞倒桌角，他先讓父親坐在地上休息，但不到10分鐘，驚見父親四肢冰冷僵硬，匆忙打119報案，聯絡母親。

黃男辯稱，因父親記憶不好，說話反覆不清，曾毆打父親手部並要父親下跪，但是要教訓他，但黃妻告知警方，先生腦部曾動過手術，行動遲緩不便，懷疑兒子因此動手。

檢警相驗後，黃嫌供出曾毆打父親，鑑識人員重返現場採證，不但桌角有血跡反應，天花板、牆壁及櫥櫃都採集到噴濺血跡，懷疑黃男對父親動粗，出手過重打死父親，檢方認為黃男涉嫌重大，以殺人罪嫌向法院聲請羈押獲准。