努力40多年從見習生爬到總經理 一次酒駕全毀了......

2018-10-16 14:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣一家信用合作社的林姓男子，努力40多年，從見習生一路爬升到總經理，卻因酒後開車擦撞路邊汽車，被法院依公共危險罪判處徒刑2月，宣告緩刑3年，林男花錢消災，卻沒想到被信用合作社解除總經理職務，林男向法院提起「確認聘任關係存在」訴訟，不過，法官認為，法令規定犯罪被判處有期徒刑，緩刑期滿未逾3年，不得擔任經理人，林男還在緩刑中，包含在「緩刑期滿未逾3年」，判決林男敗訴，可再上訴。

判決書指出，林男於信用合作社努力40多年，從見習生、雇員、助理員、辦事員、襄理、副理、經理，爬升到代理總經理，並於2012年升任總經理，卻在2016年4月13日傍晚，酒駕於彰化市擦撞路旁汽車，酒測濃度高達1.07毫克，彰化地院判處徒刑2月，可易科罰金6萬元，宣告緩刑3年，條件是支付公庫8萬元，林男選擇緩刑，繳納公庫8萬元，不料，2017年信用合作社召開第八次理事會，決議解除林男的總理職務，且不再聘僱林男擔任其他職務，林男認為該決議違法，向法院提起「確認聘任關係存在」訴訟。

彰化地院審理時，林男主張，「信用合作社社員代表理事監事經理人應具備資格條件及選聘辦法」第7條規定，犯罪「經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年者」，不得擔任經理人，他認為此一規定違反母法「信用合作社法」，應屬無效，另外，不論犯罪類別，把所有犯罪都涵蓋，限制人民工作權，亦違反憲法而無效。

彰化地院卻認為，總經理不屬於勞動基準法規範的勞動契約關係，而是私法的委任關係，「任何一方，得隨時終止委任契約」，理事會決議解聘林男，並未違反相關法令，據此判決林男敗訴。

林男上訴台中高分院，二審認為，上述選聘辦法，並未違反母法或抵觸憲法，緩刑期滿三年內，不得擔任經理人，雖未納入「緩刑期間」，但基於「舉輕以明重」法理，林男還在緩刑中，亦包含在「緩刑期滿三年內」，駁回林男上訴，可再上訴三審。

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