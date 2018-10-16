夫求保外就醫遭拒病發亡 妻告法官、聲請國賠全敗訴

2018-10-16 14:50

〔記者黃捷／台北報導〕沈姓男子涉嫌運輸毒品，遭士林地方法院裁定羈押禁見，他曾聲請保外就醫，但遭法官駁回。沈男半個月後因疾病死亡，沈妻氣得控告法官業務過失致死，另請求國賠500萬，但因沈男非末期病患，不符保外就醫要件，士林地檢署遂處分不起訴，國賠也遭士林地院駁回。

沈妻提告指出，沈男2016年7月6日羈押禁見於台北看守所，因他長期罹患糖尿病，入所前腿部就有割傷，持續發炎潰爛，8月24日委請律師聲請具保停押，但承審法官無視看守所醫師醫囑「若無改善建議外醫」，31日駁回聲請，導致沈男病情惡化，9月11日送醫急救，2天後仍不治身亡。

檢察官傳喚看守所蘇醫師，他證稱，看守所內糖尿病患很多，沈男病情一般，不算嚴重，傷口小於5公分，保外就醫通常是末期病患，他在看守所看診4年，從未看過糖尿病患保外就醫，但因病患不會自己換藥，所以若傷口沒改善，他都會寫「若無改善建議外醫」，或幫忙轉診，但除非需要手術清創、住院，不然在看守所內或外看診，並無差別。

沈男的解剖報告則指出，死因為缺血性腸炎，引起腹膜炎、敗血症，且沈男罹患心臟疾病、有支架罝入，研判為加重死亡因素，但因發病前無徵兆，且沈男聲請保外就醫事由為糖尿病、小腿傷口，並非心臟疾病。

此外，看守所回函保外就醫相關規定，指出去年度所內收治糖尿病患高達475人，所內平日上下午均有門診，與一般醫療院所無異，就算有轉診必要，也可選擇戒護就醫，檢察官遂認定法官無過失，處分不起訴。

至於國賠部分，則因沈妻無法舉證公務員職務上有犯罪，目前也無任何判決有罪確定的事實，其國賠不符「國家賠償法」規定，也遭士林地院駁回。