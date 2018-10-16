騎士疑車速過快 閃避不及飛撞轎車亡

車禍現場。（記者余衡翻攝）

2018-10-16 14:12

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區文化、民權路口，昨天深夜傳出汽、機車車禍，騎乘機車的21歲張姓男子在路口疑因車速過快，撞上胡姓女子駕駛的轎車，張男承受強大撞擊力量後倒地不起，經送醫急救仍宣告不治。

警方初步調查，張男當時沿文化路一段直行往台北市方向，胡女則沿文化路一段要左轉民權路，事發當時雙方皆為綠燈，經調閱監視器畫面胡女轎車當時已慢行進入左轉車道，張男疑有車速過快情形，從右方撞擊轎車右前門，雙方皆未酒駕，詳細肇責還待釐清。

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