下殺3折臉書直播賣「潘朵拉」 竟全是仿冒品

2018-10-16 14:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕知名銀飾品牌潘朵拉PANDORA鐵粉們注意了，保二總隊今宣佈破獲開直播賣仿冒品，公開以「925純銀串珠、保證正品」，並以市價3折吸客，進價的2倍賣出牟利，誘騙消費者上門選購，警方逮獲張姓男子、雷姓女子2嫌，起出3750件仿品，侵權約200萬元。

張男（26歲）、雷女（50歲）否認詐騙，辯稱標榜「銀的正品」而非「潘朵拉正品」，表示不知是潘朵拉銀飾仿冒品，商品是淘寶網購輸入台灣販賣，保二刑大查出真品市價約1260至2980元，嫌犯進價卻只需300至400元，再以2倍價格約600至800元賣出，遠比市價少7成，還以直播吸引顧客搶購。

保二獲報高雄有不肖業者販賣全球知名潘朵拉銀飾仿品，警方前往調查蒐證，嫌犯最初以開設店面銷售，公開以「潘朵拉925純銀串珠、保證正品」廣告字樣，吸引不知情的消費者上門，誤認有原廠品保的飾品，促使人氣大增。

嫌犯還擔心名氣過大遭警盯上查緝，數月後闗閉門市店面，改以拍賣網站方式經營，又為躲警追查拍賣帳號停止網拍，改用個人FB以不定時直播方式販賣，使得警方追查不易，最後一舉破獲囤貨及直播處，警方表示，仿品的品質、刻工粗糙，也無原廠保證書，消費者購買時多留意。

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