澎湖三總護理師聘僱爭議 台灣護師醫療產業工會上街頭抗議

三總澎湖分院遭解雇的7名護理師，走上街頭爭取工作權。（記者劉禹慶攝）

2018-10-16 13:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕爭議多時的三軍總醫院澎湖分院護理師聘僱爭議，雖經澎湖地方法院一審判決僱傭關係確認，護理人員勝訴，但因雙方持續上訴，7名遭解雇護理人員無法返回工作，今日走上街頭提出訴求；三總澎湖分院表達願意盡速和解態度。

台灣護師醫療產業公會理事長陳玉鳳表示，三總澎湖分院7名護理人員，因陳情抗議超時工作，遭院方在2016年11月26日強制休假至今，曾向澎湖縣政府陳情、進行勞資爭議協商都沒有任何幫助，澎湖縣政府要求雙方司法訴訟後，確認僱傭關係，才願處理勞資爭議處理中被違法解雇的事件，迫於無奈只好走上司法途徑。

今年6月28日經「一審判決判定僱傭關係確認，護理人員勝訴」，但至今因院方提出上訴，護理人員無法回院上班，損害病人權益，同時因人力不足造成的病房縮減收治床數、延遲手術時間等事實，已嚴重影響澎湖縣民健康，陳玉鳳今日率同7名遭解雇護理人員走上街頭，由馬公市中正路郵局出發，步行前往澎湖縣議會、澎湖縣衛生局及縣政府前抗議，遞交陳情書。

針對護理人員走上街頭抗議之事，三總澎湖分院10月2日主動向護理人員表示要求和解，因澎湖地方法院雖判決雙方有僱傭關係，但給付工資案部分，認待命工時請求顯不合理，判決原告護理師等人敗訴；因此協調雙方各自尊重一審判決，互相撤回上訴，但因無法達成共識，全案仍在司法偵辦程序中，呼籲雙方儘早達成和解，共創雙贏。

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