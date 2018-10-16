按月收賄包庇電玩業 高雄3警官1審最重判18年6月

2018-10-16 12:54

〔記者黃建華／高雄報導〕高市不肖官警涉收賄包庇電玩業案，高雄地院今天上午對3警官宣判，認定前高市警局維新小組督察員蔡景德（已退休）、小港分局交通組長齊德清、仁武分局巡官林霙璋（皆停職中），涉嫌接受仁武地區電玩業者按月透過白手套賄賂，依犯公務員違背職務收賄罪，重判蔡18年6月，併科罰金800萬元、齊12年、林15年2月，仍可上訴。

判決指出，仁武地區的李姓電玩業者為首，按月向各業者收取「公關費」，並按各店家機台擺設數量多寡計算，再委託人脈關係良好的楊姓業者，分別透過「白手套」陳姓退休副分局長轉交賄款蔡景德及齊德清，白手套涂姓警務員則負責拿賄款給林霙璋。

合議庭認定，蔡景德收賄時間自2012年12月到2013年10月，按月計算共11次，每次收賄金額63萬，總計693萬；齊德清自2012年7月到2013年4月，共10次，每次收賄11到12萬，所得共111萬；林霙璋自2015年2月到10月，共9次，每次收8到11萬，共計87萬元。

審理期間，除齊德清認罪，合議庭依據李姓業者還有製作桌曆的帳目，證實蔡景德及齊德清收賄記錄，林霙璋則有數次約定交付賄款的通聯當佐證；合議庭另傳喚電玩業者作證，在交付賄款後經營電玩有無感覺差異，並對照收賄期間警方對查緝電玩的具體作為，確認3人收賄。

合議庭也發現，蔡景德收賄期間，妻子並無工作，家中僅他一份收入，薪資帳戶卻全無提領，日常生活開銷及子女教育費用來源不明，還有多餘金錢購買高級名車、每月更投資接近他薪水金額的基金，相當不合理。

合議庭除重判3人外，蔡景德褫奪公權10年、林霙璋褫奪公權7年、齊德清褫奪公權6年。蔡景德已退休，上月獲以800萬元交保，林霙璋則以150萬元交保。