學校哪裡適合親熱？女網友竟分享「男宿啪啪啪」絕活

2018-10-16 12:48

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名自稱剛交女朋友的男網友，被對方暗示想去暗一點的地方約會，9日竟在知名論壇Dcard「清華大學版」PO文，詢問「學校哪裡適合男女親熱？」引起網友熱議，除了提供「私房景點」供男網友參考，甚至還有女網友留言，分享「如何在男生宿舍與男友啪啪啪」的獨門絕活，誇張言論令人傻眼。

警方指出，目前無法判定PO文男網友與留言網友是否為清大學生，在公共場所上演「活春宮」的事件雖屢見不鮮，但大學校園也屬於公共空間，男女公然親熱恐有觸犯刑法「妨害風化」罪的疑慮，提醒民眾要有健康的兩性觀念，勿以身試法。

清大表示，學校宿舍目前都是男女分開，有幾棟雖是男女混宿，但不同樓層，區隔很清楚，且有門禁管制，異性若在晚上滯留，就會違反宿舍規定扣點懲處，若扣點到一定程度，就不能再申請住宿。

男網友9日到Dcard「清華大學版」以清大男學生名義PO文，指「最近新交一個小大一女友，被暗示說想要找暗一點的地方約會，想問學校哪裡比較適合情侶親熱，會從回文（留言）中找個地方去。」

不少網友看到，紛紛留言分享「私房景點」，包括「台積館9樓戶外陽台、碩齋、梅園、人社院樓梯間」等地方都榜上有名。

離譜的是，居然有女網友留言、分享如何在男宿與男友親熱，指「跟男友曾在三個室友都在時啪」，被其他網友質疑「宿舍床那麼小要怎麼擠上去？」「萬一有男生要上廁所，洗澡（指女生）出去會被看到吧？」

不料，該名女網友說「我們（指她和男友）都很瘦，床小更親密，出去洗澡動作要快，也怕被看到，所以由男友把風，頭低低快閃，習慣成自然。」

但也有網友認為，不論是打野砲還是偷帶女朋友回男生宿舍都不太妥當，留言「看完只覺得PO文男大生是渣」、「做一些違規的事情還光榮分享，不要哪天被舉發才後悔。」