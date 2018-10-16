斥資逾千萬元 大甲分隊廳舍增建動工

台中市消防局「第五救災救護大隊暨大甲分隊駐地廳舍增建工程」動工。（記者歐素美攝）

2018-10-16 12:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中市消防局「第五救災救護大隊暨大甲分隊駐地廳舍增建工程」今天動工，市府斥資1154萬元投入耐震補強施工、增設電梯設備，預計明年完工；市長林佳龍表示，他有責任保護第一線消防弟兄，讓同仁有好的工作環境，提升救災能量，維護市民安全。

動工典禮由市長林佳龍、消防局長蕭煥章共同主持祈福儀式，市議員吳敏濟、李榮鴻也到場祈求工程順利平安。

市長林佳龍表示，他有責任保護站在第一線救災的消防弟兄，市府團隊近年積極擴建、增建大隊廳舍並完善訓練制度及環境，推動中的「大台中山手線」環狀鐵路，將有效帶動台中整體均衡發展，大甲交通及生活便利也會提高，市府為此增建第五救災救護大隊暨大甲分隊廳舍，強化消防能量。

林佳龍更提到，第五大隊所轄救災救護範圍包含大甲、外埔、大安及后里等4個行政區，花博園區及香火鼎盛的鎮瀾宮也都涵蓋在轄區內，期許未來以新設備、資源結合訓練有素的消防人力，為市民提供更完善、有效率的服務。

消防局長蕭煥章表示，許多消防分隊都有廳舍老舊、空間不足使用的情況，尤其消防人員長時間在這種環境下服勤非常辛苦，感謝林市長支持廳舍增建工程經費，新廳舍增建完工後，消防同仁將有更優質的辦公環境，提高為民服務的品質及效率。

消防局表示，現有駐地廳舍為地下1樓、地上3樓鋼筋混凝土建築物，考量大隊暨分隊廳舍老舊狹小及配置空間不敷使用等因素，規劃在原消防駐地廳舍增建，同時增設電梯，提供同仁舒適的服勤環境。