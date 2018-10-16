酒後口角用空酒瓶敲頭 沒想到對方昏迷1個月後死亡遭重判

2018-10-16 11:54

［記者楊政郡／台中報導］38歲翁男常到附近麵攤吃麵喝酒而認識林男，偶而也會一起喝酒、聊天，今年元月底兩人在麵攤喝酒起口角，翁男電找同學劉男來助陣，一起毆打林男，以安全帽打下顎，又以空酒瓶打頭，導致林男昏迷1個多月後死亡，翁、劉被依傷害致死罪判7年餘徒刑，被告等說以前跟人家爭吵、打架，從沒發生如此嚴重的事情，悔不當初。

台中地院判決書指出，翁與林男常至某麵攤吃麵、喝酒而認識，今年1月27日下午6時許酒後，兩人雖不同桌卻起口角衝突，林男常酒後說話大聲囂張，翁提醒林有人想修理他，林男展現英雄氣概，說他不在怕，並叫「啤酒再拿一手來」，結果老闆娘只拿兩瓶來，林又不高興以為老闆娘看不起他，嗆聲罵人，就這些莫明因素起口角，進而出人命。

翁通知同學劉男到場，告知與人衝突，要他一起來助陣教訓對方，劉騎機車到場手持安全帽，林也不甘示弱，持敲破的酒瓶也走向劉，劉持安全帽由下往上朝向林下顎猛擊1下，林往後跌倒，頭部因而撞擊地面，翁持空酒瓶朝林頭臉部太陽穴敲1下，又持塑膠椅朝林胸部毆打，看林倒地不動了，翁才放下椅子停手。

將林送醫有頭部外傷併顱內出血，到醫院後嚴重昏迷，在醫院住院仰賴呼吸器維生，至同年3月5日23時17分許，因腦挫傷、缺氧性腦病變，不治死亡。

被告兩人闖下大禍，翁說「以前在跟人家爭吵、打架過程中，從來就沒有發生過如此嚴重的事情，第一次聽劉叫不要打了，是否事情嚴重，看被害者好像沒有動靜，便把椅子放下來，沒有繼續。」

被告兩人坦承打人，否認有殺人意圖，被告劉僅打被害人1下，且出言制止翁繼續打，翁經劉出言制止，也未再為任何毆打行為，被告二人應無重傷害犯意，被告二人與被害人均無深仇大恨，其等出手毆打被害人，意在教訓被害人，依傷害致死罪判處翁7年6月，劉7年4月徒刑。