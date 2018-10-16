「你不知她是我老婆？」醋男刺死前妻新歡 高院重判16年

王姓男子持刀砍向前妻的金姓男友（面對鏡頭者）。 （資料照，圖由民眾提供）

2018-10-16 11:44

〔記者楊國文／台北報導〕男子王桂林不滿麻姓前妻在去年離婚1個月就另結新歡金姓男子，酒後與金男談判時，痛罵金男稱「你不知道她是我老婆嗎？」遭金男回嗆「不是已離婚了？」，王男竟持折疊刀當街連刺金男8刀致死，高等法院今依殺人罪，判他16年徒刑，可上訴。

民事部份，新北地院今年八月判王桂林須賠金父229萬餘元、金母388萬餘元，合計617萬餘元。

高院判決指出，69歲的王男與50歲麻姓前妻結婚20餘年，去年，麻女以王男有債務為由，要求離婚，但2人離婚後仍同住，只是睡不同房。

同年8月10日，王男懷疑麻女另結新歡，質問她「有沒有在外面亂七八糟？」麻女回說「沒有，難道我離婚不能交朋友？」王男則撂下狠話「你們就不要讓我看到，看到就倒楣」等。

隔天晚間，45歲的王桂林與友人聚餐喝完酒後回家沒見到麻女，打電話質問；麻女男友金男獲知後，請麻女約王男談判，欲告知2人關係，雙方約在新北市永和區見面，爆發口角，王男隨即持折疊刀攻擊，甚至還2度把刀高舉到頭部以上，再往下刺殺。

金男身中8刀，其中前胸左乳內下方刺傷，深度約11公分深，刺穿肝臟左葉，刺入胃中；左鎖骨下刺傷，深度約9公分深，刺穿過左上肺葉進入腹腔，穿過心包囊左側，刺入心臟左心室壁心肌層內，警方獲報到場，王男仍持刀試圖靠近金男，警方持警棍打落他手上的摺疊刀，當場逮捕。金男雖送醫，仍不治。

審理時，王男辯稱無意殺人，但高院認為，王男早已懷疑麻女出軌，雙方談判時，金男又質疑2人早已離婚，王男醋勁大發，興起殺人犯意，且他刺殺金男，刺傷及心、左肺、肝及胃，下手甚重，連員警到場斥喝，仍不願罷休，可見殺意甚堅。