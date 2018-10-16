涉浮報採購工程款收回扣 林園工業區前黃姓主任被訴

2018-10-16 11:51

〔記者黃建華／高雄報導〕經濟部工業局林園工業區服務中心，今年5月間爆發辦理綠美化等多項小額工程採購貪汙索回扣醜聞，黃姓前主任涉嫌指示下屬在廠商請款後，再將回扣交給他，高雄地檢署偵查認定浮報價額、收取回扣、詐取財物不法所得共約71萬餘元、近日偵結，將黃姓前主任依貪汙治罪條例等罪嫌起訴。

經濟部工業局前林園工業區服務中心黃姓前主任（48歲），今年1月間被檢舉涉嫌從2013年到2018年1月間，利用承辦該中心綠美化修繕、電力、水溝清淤等小額工程採購案機會，與廠商談妥回扣價格後，浮報工程款索回扣，另還接受廠商餽贈冷氣、冰箱替代回扣，高雄地檢署5月間指揮廉政署南調組搜索約談黃男等人到案後，依貪污罪向法院聲請羈押禁見黃男獲准，另名呂姓廠商則獲50萬元交保。

檢方起訴指出，被告黃男於2013年7月任職林園工業區服務中心主任，多次利用10萬元以下的綠美化、辦公室公用器材小額採購案，要廠商同意給予回扣，再指示下屬簽辦採購案，並浮報價格，廠商領到款項，再將高於實際出貨價格的錢給黃男當回扣。

檢方近日偵結，認定黃男涉犯購辦公用器材物品浮報價額收取回扣罪嫌，前後浮報價額、收取回扣、詐取財物不法所得共約71萬餘元，依貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌將他起訴。