執迷不悟！台女愛「洋腸」 甘願匯款受騙

何女（右下）深信「洋腸」，還強調如果受騙，就當做是買一個經驗。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-16 11:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕執迷不悟！在公司擔任女職員的26歲何姓女子，不久前於臉書認識自稱是聯合國官員的洋男友，本月1日洋男友求救說，聯合國一批物資卡在土耳其海關，需要5000元美金（折合台幣約15萬元）疏通海關官員，何女趕赴銀行匯款，銀行人員與員警告知是騙局，何女卻深信洋腸之言，還瞎扯「人民有自主匯款權利」，警察持續阻撓匯款，何女又說「被騙也沒關係，就當做是買一個經驗」，員警聽得猛搖頭，幸好在員警與行員聯手勸阻下，何女終於打消匯款念頭，但她仍深信「洋腸」，不願對員警詳述受騙過程。

中市警局第六分局永福所警員李思龍、張淑萍，1日上午接獲銀行通報，何姓妙齡女子想匯款給網路認識不久的洋男友，行員懷疑女子受詐欺，通知員警協助，警方詢問何女，得知何女不久前於臉書中，認識自稱是聯合國官員的帥氣洋男友，兩人未曾謀面，何女卻被「洋腸」的甜言蜜語打動，「洋腸」承諾要娶何女，兩人共譜幸福生活。

1日上午何女突然接獲「洋腸」訊息，指聯合國有一批物資（可能是人道救援物資），被土耳其海關查扣，必須花5000元美金賄賂海關人員，希望何女先匯款救急，讓這批重要物資先出關，何女趕緊跑到銀行要匯款。

員警與行員苦勸何女不要匯款，何女卻堅稱，「洋腸」絕對不會騙她，她還說，洋男友教導她，如果銀行人員攔阻匯款，她可以主張「人民有自主匯款權利」，她現在就要主張這項權利，員警告訴她，人民雖有匯款自由，但這是詐騙，警察不是干涉匯款自由，而是防止詐騙。

不料，何女又說，洋男友不會騙她，如果真的是詐騙，「也沒有關係，就當做是買一個經驗」，警察聽得猛搖頭，不過，在行員與警察聯手下，何女終於打消匯款念頭，但她還是深信「洋腸」，警察詢問她結交洋男友與被騙等細節過程，何女不願吐露，甚至連「洋腸」的名字等資訊，也不願告知警察。