阿嬤住家伴夫屍近9月 疾管處入喪宅消毒、遺體轉黑凹陷

僵持近9個月80多歲婦伴夫不葬案，疾管處和民政局會同警方進入喪宅檢視遺體和消毒，進入前安慰並向阿嬤說明。（記者張忠義攝）

2018-10-16 11:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕僵持近9個月80多歲婦伴夫不葬案，疾管處和民政局會同警方，今天上午進入喪宅檢視遺體和消毒，發現冷凍棺木周圍都是老鼠屎，研判老鼠圍繞，遺體皮膚轉黑、臉部、器官凹陷和近似脫落腐壞，市府通牒11月12日前須下葬，否則13日強制執行，屆時恐怕只有火化一途，無法圓阿嬤想土葬老伴的心願。

殯葬管理處長謝汀嵩表示，管理處冷凍棺木只有攝氏負5度，只能暫時性冰存，殯儀館規定必須負10至負15度，但阿嬤卻從今年的1月31日讓死去的丈夫放到現在還未下葬，擔心遺體有爆裂危險，經和衞生局疾管處研議，讓阿嬤伴屍的最後期限11月12日。

疾管處長潘炤穎今天上午10點帶領工作人員，著隔離衣全身防護進入消毒，並檢視遺體和冰存環境，消毒前後不忘向往生者陳阿公合十一拜，他表示，冰櫃棺木內部結霜，溫度研判約0度至負4度，保存條件不理想，容易有細菌孳生風險，加上陳阿公是肺炎引發器官衰竭、敗血症死亡，遺體容易孳生細菌，加上有老鼠出沒，擔心病菌傳染有公共衞生風險，衛生局會考慮遺體處置和家屬關懷，讓阿嬤從悲傷走出來。

高市新興區鬧區80多歲老婦因今年一月，結縭四十多年陳姓老翁過世，她以尋不到合適墓地土葬、丈夫陳翁生前又怕火葬為由，竟在鬧區住家伴屍近9個月，仍未下葬或火化，老翁屍體雖置冰櫃，高市疾管處擔心遺體恐成微生物、病菌繁殖溫床，上次會勘消毒，阿嬤藉故外出未配合，今天二度會勘消毒，順利進入

檢視、消毒，直到中午11點完成消毒工作。

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