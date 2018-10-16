快遞走私大麻軟糖、電子菸濾嘴 警方另截獲13公斤大麻花

林嫌等以爆米花包裝，國際快遞大麻花毒品至國內。（記者歐素美翻攝）

2018-10-16 11:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中港務警察總隊查獲國內首見內裝含THC（四氫大麻酚）大麻成分的軟糖及大麻油的電子菸霧化器濾嘴，並起出13公斤多的「貴族毒品」大麻花，市價高達4千多萬元，同時逮捕兩名林姓嫌犯。

警方表示，兩嫌以國際快遞、飯店收件方式，逃避警方追緝，從加拿大走私大麻至國內販售，並試圖引進新型的大麻軟糖及電子菸霧化器濾嘴至國內市場試水溫，遭財政部關務署台北關發現，警方並會同檢調等進一步追查才破獲。

財政部關務署台北關於今年9月截獲寄自加拿大的國際郵包，內含台灣首見含THC大麻成分的軟糖2包及含大麻油的電子菸霧化器濾嘴2支，疑不肖人士利用國際郵包作為走私毒品入境管道，經法務部調查局航業調查處台中調查站與台中港務警察總隊刑事警察隊共組專案小組，由台中地方檢察署檢察官洪佳業指揮偵辦，清查收件人身分背景及交往網絡後，10月9日在台中市霧峰區逮捕林嫌（36歲）到案，當場並另起獲已裝上大麻油霧化器濾嘴的電子菸1枝及含THC大麻成分的軟糖2包。

林嫌到案後，對毒品來源避重就輕、說詞反覆，經移請台中地檢署複訊後聲請羈押禁見獲准。專案小組並擴大清查，發現林嫌與另一林姓男子（41歲）疑似共謀自加拿大以國際快遞運輸大麻入境，並於10月11日持拘票在台南機場截獲自澎湖返台的林男。

林男坦承與林嫌自加拿大以國際快遞走私大麻花至台灣，再改換包裝販售，被查獲的郵包則是嘗試引進大麻軟糖及大麻電子菸霧化器濾嘴的新型態大麻毒品，以測試國內市場接受度，林男並帶警方至其位於霧峰區住所取出分裝大麻花的茶葉袋、封口機等證物。

警方表示，林嫌等為逃避警方查緝，先選定國內飯店，再告知加拿大貨主，約定毒品快遞的寄送日期，將快遞預定寄達日入住飯店或商務旅館，利用飯店櫃檯人員代收包裹方式走私大麻花毒品入境，專案小組依林男等供述，共在台中市霧峰區、南投市某大飯店截獲尚未簽收的國際快遞4箱， 起出以爆米花包裝袋分裝的大麻花共24包（毛重13176公克），目前正積極清查林嫌等販毒網絡，擴大偵辦。

警方指出，本案查扣的大麻花是大麻植栽頂端的嫩葉和花子製成，所含的 THC（ 四氫大麻酚）濃度較大麻葉含量高出4倍以上，號稱「貴族毒品」，每公斤黑市價格300萬元以上，這次查獲的大麻花數量，市值超過4000萬元，如流入市面將對國人造成嚴重毒害，因大麻買賣近日在加拿大將全面合法化，各類含大麻成份的新型態毒品勢必應運而生，警方將持續積極查緝。

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林嫌等以爆米花包裝，國際快遞大麻花毒品至國內。（記者歐素美翻攝）

林嫌等以爆米花包裝，國際快遞大麻花毒品至國內。（記者歐素美翻攝）

林嫌等走私至國內的大麻軟糖及含大麻油的電子菸霧化器濾嘴。（記者歐素美翻攝）