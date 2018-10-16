沙鹿持衝鋒槍搶銀行114萬還債 6天後被逮起訴

6天後歐嫌在屏東縣落網（資料照）

2018-10-16 10:53

［記者楊政郡／台中報導］43歲歐男投資失利、積欠債務，今年7月間持制式衝鋒槍到沙鹿區合作金庫，大喊「搶劫」後跳進櫃台，逐櫃搜刮現金114萬餘元，當天即清償當鋪30萬、修車5萬、借款60萬，南下屏東縣躲藏，6天後在屏東落網，身上剩餘約20萬贓款，中檢依加重強盜及槍砲等罪起訴。

檢方調查指出，歐男因為投資失利，欠下大筆債務，今年7月20日上午持制式衝鋒槍（100年間自綽號「金生」處取得衝鋒槍1支及子彈30顆），騎機車到沙鹿區合作金庫，帶著橘黃色安全帽、臉部頭套，進入營業大廳後大喊「搶劫」，對空鳴1槍，聲音巨大行員紛紛退縮走避，歐嫌跳進櫃台，逐櫃進行搜刮，洗劫114萬7530元放入自備紅色袋子內，跳出後騎上機車逃逸。

歐男隨即返回住處，並開始清償某當鋪的30萬質押借款，贖回自小客車，又開這剛贖回的自小客車到某修車行，先清償5萬元修車廢費，然後在自己小客車留下進行整修，並老闆借用一車，在去找另一友人清償60萬借款，隨後回到修車行並借宿一晚。

翌日即南下高雄友人借宿2晚，轉轉到屏東縣長治鄉躲藏，但是警方據報及調閱監視器，從車子及車牌號碼，鎖定歐男，案發6日後在屏東縣將歐男拘提到案。

歐男到案後坦承犯行，身上還有贓款約20萬，並有護照及台胞證，可能伺機要逃到中國地區，檢方認為他觸犯加重強盜及槍砲等罪，兩罪請分論併科。