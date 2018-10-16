毒販運毒恍神出車禍 員警識破逮人

南投縣埔里鎮信義路昨晨發生自小客車自撞事故，員警到場竟發現車內藏有大批毒品。（記者佟振國翻攝）

2018-10-16 10:06

〔記者佟振國／南投報導〕台中市28歲林姓男子昨天清晨5時許開車行經南投縣埔里鎮信義路時疑恍神，車輛失控先撞安全島，再打滑碰撞路邊車輛，員警獲報到場，見林男沒有受傷卻神情緊張，進一步搜尋車內，在車後座發生毒品咖啡包，並在車底盤下查獲裝有安非他命的塑膠袋，林嫌則指是自小客車所有人26歲的蔡姓男子所有，員警通知蔡男到案說明，2人均矢口否認，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方調查，昨清晨5時20分許接獲民眾報案，指信義路發生交通事故，員警到場發現無人受傷，但開車的28歲林姓男子指稱因右轉不慎失控先撞安全島，再打滑碰撞路邊車輛，員警見他神情緊張，覺得不對勁，發現車輛後座有疑似毒品咖啡包，林男則推說是26歲的蔡姓車主所有，警方通知蔡男到場，蔡男反批林男為何要在車內放毒品。

員警進一步搜車，在車內找到毒品咖啡包124包（重852.2公克）、毒品梅錠16錠，又在車子底盤下找到裝有安非他命21小包（重35.2公克）的塑膠袋，以及電子磅秤1台、毒品吸食器1支等證物，將2人帶回進一步偵訊，2人仍互指對方持有毒品，警方訊後依毒品危害防制條例將2人移送南投地檢署偵辦。

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