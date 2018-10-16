男子飛車行搶婚禮紅包 警循線逮人送辦

李男飛車行搶民眾手中禮金，過程監視器全都錄。 （記者陳文嬋翻攝）

2018-10-16 08:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名李姓男子缺錢花用，見民眾開心參加婚禮，竟飛車行搶手中禮金，警方循線逮人送辦。

鳳山警方今表示，日前接獲民眾報案，走在鳳山區建國路二段，準備要去參加婚禮時，遭歹徒騎乘機車，搶走拿在手中的婚宴紅包，歹徒得手3600元後，騎車逃離現場。

偵查隊獲悉發生搶奪案，立即責成專案人員，擴大調閱監視器，發現行搶機車為贓車，歹徒先騎乘腳踏車，行竊未拔鑰匙的機車後，再犯下搶案。

偵查隊再沿路調閱監視器，鎖定李男（35歲，有竊盜及毒品前科）涉有重嫌，經向高雄地檢署聲請拘票及搜索票，於楠梓區李男租屋處，將李男拘提到案，並從李男租屋處，查扣作案衣褲、鞋子。

警方表示，李男到案坦承不諱，並供稱因沉迷毒海，才會鋌而走險行搶，得手現金已用來買毒品花費殆盡，警訊後依搶奪及竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

警方調查發現李男犯案手法，先於路旁找尋無主腳踏車，並選定工業區附近機車匯集處，巡視有無粗心車主未拔鑰匙機車，下手行竊後騎乘贓車再伺機找尋目標行搶，行搶後再將機車騎回原處後騎腳踏車逃逸，企圖增加警方查緝難度。

警方呼籲民眾平時要注意將機車上鎖，且將鑰匙取下，以免宵小有機可趁，並注意錢不露白，隨時提高警覺，保障財產安全。