10/15 威力彩頭獎連42摃！ 雙贏彩、今彩539頭獎也摃龜

雙贏彩、威力彩與38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2018-10-15 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月15日）開獎的第107000083期威力彩頭獎總計42摃，累積獎金近8.3億無人抱回，再次打破最長連摃紀錄！另外第107000151期雙贏彩，以及第107000247期今彩539，頭獎也均摃龜。

第107000083期威力彩中獎號碼為「03、04、13、20、23、28，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得665萬7534元；參獎共21注中獎，每注可得15萬元；肆獎共132注中獎，每注可得2萬元；伍獎共799注中獎，每注可得4000元；陸獎共5073注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬667注中獎，每注可得400元；捌獎共5萬7758注中獎，每注可得200元；玖獎共6萬6611注中獎，每注可得100元；普獎共12萬6373注中獎，每注可得100元。

第107000083期38樂合彩中獎號碼為「03、04、13、20、23、28」，五合摃龜；四合共1注中獎，可得6萬7500元；三合共134注中獎，每注可得5750元；二合共2568注中獎，每注可得750元。

第107000151期雙贏彩中獎號碼為「01、02、11、12、14、15、16、17、18、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共18注中獎，每注可得10萬元；參獎共469注中獎，每注可得500元；肆獎共5251注中獎，每注可得100元。

第107000247期今彩539中獎號碼為「19、28、34、38、39」，頭獎摃龜；貳獎共205注中獎，每注可得2萬元；參獎共7330注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3785注中獎，每注可得50元。

第107000247期39樂合彩中獎號碼為「19、28、34、38、39」，四合共16注中獎，每注可得21萬2500元；三合共398注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬769注中獎，每注可得1125元。

第107000247期3星彩中獎號碼為「824」，正彩共39注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000247期4星彩中獎號碼為「9690」，正彩共16注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」