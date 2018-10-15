點光明燈不給列扣除額 女暴怒打公務員被判關20天

台北市有位李姓女子在2017年到國稅局報稅時，因為被鄭姓女稅務員告知「點光明燈」不能申報時與對方起口角，結果李女在報稅完成後，竟情緒失控的將手中的紙本資料捲成紙桶，朝鄭女的後腦勺揮打，被判處20天拘役。（資料照）

2018-10-15 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市李姓女子2017年報稅時，被國稅局鄭姓女稅務員告知「點光明燈」不能申報扣除額，與對方起口角，結果李女在報稅完成後，竟情緒失控的將手中的紙本資料捲成棒狀，揮打鄭女的後腦勺；台北地院依妨害公務罪判李女20天拘役、可易科罰金，高等法院已駁回上訴。

綜合媒體報導，李女是公司負責人，她2017年5月25日前往台北市國稅局申報綜合所得稅；原先是由凌姓實習生協助申報，發現李女所得扣除額項目裡有「光明燈」，便向鄭姓書記詢問，而鄭女隨後告訴李女光明燈不能申報，當下李女相當不滿，對鄭女飆罵「Get out！（滾出去）」；結果當李女完成申報手續後，竟情緒失控的將手中的紙本資料捲成棒狀，向正在協助其他民眾的鄭女後腦勺揮打。

台北地方法院一審時，依妨害公務罪嫌，判李女拘役20天，可易科罰金；但她不服提出上訴，在高等法院審理時，李女辯稱是不慎觸及，並不知道鄭女是公務人員，且她也沒有提出驗傷證明，否認打人；但法院調閱監視器影像發現，李女確實有揮打鄭女後腦，且鄭女當時身穿國稅局的制服，不可能不知道她是公務人員。

法官認為，李女觸犯刑法妨害公務執行罪、公務員執行職務時當場侮辱罪與公然侮辱罪，從重依妨害公務罪論處，而前述3罪皆不必要公務人員受有實際的傷害結果，就算告訴人沒有診斷證明，李女也無從解免刑責；故維持一審判決，判李女拘役20天，可易科罰金，全案定讞。