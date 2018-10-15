不容「老」出問題 台北市消防局：加速汰換消防救災車

2018-10-15 21:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市發生消防水箱車前傾、造成消防小隊長遭輾斃意外，使得消防車輛老舊問題再度被重視，台北市目前有逾兩成的消防、救災車輛使用年資超過15年，超過10年的也佔總數的五成左右，未來台北市將以每年1億2千萬元預算，加速汰換消防救災車輛，不再讓憾事發生。

根據行政院去年底頒布的「交通及運輸設備分類核定表」中，消防特種車輛報廢年限，已從過去的10年延長為15年，目前全台北市385輛各式消防、救災車，有78輛約20％逾使用期限，消防局主祕畢幼明表示，並非超過年限一定要強制汰換，相較使用年限，保養、妥善率及性能才是重點，北市所有車輛都有妥善維修及養護，性能沒有問題。

消防局災害搶救科長黃建華指出，由於消防車最便宜的水箱車要5、6百萬元，特種車如空壓車、排煙車等，都要千萬元左右，雲梯車更是動輒2千萬元起跳，因此愛心民眾大多是捐救護車，鮮少有捐救災消防車輛。

黃建華表示，消防局原先每年編約8千萬元預算，逐年更換老舊車輛，去年特別跟市長柯文哲開會報告目前狀況，盼爭取增加預算，柯文哲當場允諾增加5成預算，今年開始以1年1億2千萬元編列消防車加速更新。

黃建華強調，雖然車輛已過使用期間，但經保養維修，還是能在救災發揮最大能量，發生意外的水箱車今年底即將報廢，10月仍依規定定保，昨事發後，已將同型、同年度車輛重新檢視，並擴及所有消防車輛，並未發現異常。