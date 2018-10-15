10/15 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：03、04、13、20、23、28，第二區：07。
38樂合彩：03、04、13、20、23、28。
雙贏彩：01、02、11、12、14、15、16、17、18、22、23、24。
今彩539：19、28、34、38、39。
39樂合彩：19、28、34、38、39。
3星彩：824。
4星彩：9690。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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38樂合彩：03、04、13、20、23、28。
雙贏彩：01、02、11、12、14、15、16、17、18、22、23、24。
今彩539：19、28、34、38、39。
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