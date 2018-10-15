10/15 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-10-15 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：03、04、13、20、23、28，第二區：07。

38樂合彩：03、04、13、20、23、28。

雙贏彩：01、02、11、12、14、15、16、17、18、22、23、24。

今彩539：19、28、34、38、39。

39樂合彩：19、28、34、38、39。

3星彩：824。

4星彩：9690。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

相關關鍵字： 今彩539 台彩 台灣彩券公司 威力彩 開獎 雙贏彩