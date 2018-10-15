剃刀剃髮、熱鐵條燙虐死竹聯大哥 3嫌起訴從重求刑

竹聯幫南堂南賢會前會長陳智強（前排中）6月遭人擄走凌虐致死，檢方調查3名凶嫌有天道盟美鷹會背景，今依殺人罪嫌起訴並請求從重量刑。圖為陳智強2010年因涉嫌強收保護費被刑事局偵二隊移送法辦。（資料照，記者黃敦硯攝）

2018-10-15 22:07

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫南堂南賢會前會長陳智強今年6月遭人擄走圍毆，甚至被剃去頭髮、熱鐵條燙背及臀部，凌虐3小時，最後遭人拿束箱帶勒死，連舌骨都勒斷，新北地檢署調查後認為是有天道盟美鷹會背景的李灝、李志嘉及陳柏安等人所為，斥責3人惡性不亞於分屍凶嫌，今依殺人罪嫌起訴並請求從重量刑。

檢警調查，陳智強是竹聯幫南堂新生代大哥，去年4月出獄後經營傳播公司，他與闕姓應召站業者是好友；同年12月間，因闕男與楊姓同業有利益糾紛，各自撂人談判，闕找來陳男斡旋，楊則找美鷹會助陣，由於談判破裂，雙方大打出手，因陳男態度強硬，自稱「南港殺強」，被美鷹會視為眼中釘。

檢警調查，美鷹會數次放話欲修理陳男，命李灝等人打探行蹤，得知他常把車停在南港興中立體停車場，偷偷在車底下裝GPS衛星追蹤器，以記事本記錄作息，今年6月23日早上趁陳男取車時，上前「蓋布袋」圍毆，強押載到新北市鶯歌三鶯路的鐵皮屋，以鐵條、鐵鎚、球棒等物毆打。

李灝等人還涉持電動剃頭刀剃陳男頭髮，並拿瓦斯噴槍把鐵門拉桿燒紅，戳燙被害者背、臀部，凌虐3小時，最後還有人動手拿束箱帶把他勒死，棄屍逃跑時，不忘收拾寶特瓶、菸蒂、檳榔渣、衛生紙，並丟棄手機，讓檢警難以追查。

據了解，除綽號「阿國」男子涉案外，檢警懷疑參與者人數不僅如此，但3嫌投案後均不肯說出實情，李灝坦言動手傷人，聲稱曾因與陳男擦撞肩膀，遭陳與其小弟圍毆而報復，否認勒頸，並堅稱無殺人之意，還說自己曾幫死者作CPR急救，其餘2嫌1個說在車上睡覺，一個說僅在旁觀看。

檢方不採信，認為3嫌預謀犯案，下手凶狠，犯後無悔意，被害者全身是傷，舌骨左側因此斷裂骨折，生前遭不人道凌虐，喪失人性尊嚴，請法院對被告從重量刑。