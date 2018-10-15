海巡緝毒尖兵呂澎澤，獲選全國十大傑出青年（記者 邱俊福翻攝）

2018-10-15 23:33

〔記者邱俊福／台北報導〕海巡署偵防分署偵防查緝專員呂澎澤，當選第56屆青商會全國十大傑出青年，今天在立法院接受表揚。呂員是因102年至106年間緝毒績效卓越，查獲各類毒品上千公斤，維護社會治安，獲得這個殊榮，堪稱是海巡緝毒尖兵。

海巡署偵防分署表示，呂員在102年至106年間，破獲境內與跨國走私案件，毒品部分共有9件重大案件，計查獲各類毒品1484公斤、漁獲1萬1847公斤，逮捕嫌犯38人，其中一件四級毒品數量市值約8億元，若流入市面可供1500萬人服用，可說無形間幫助社會無數家庭。

由於呂員的緝毒績效亮眼，獲得推薦參選，並經青商總會與各民間機關多方評選，遴選為公共行政類第56屆十大傑出青年，而呂員除認真工作，也利用勤餘在職進修，取得台北大學犯罪學研究所碩士學位，103、106年更榮獲總統與行政院長頒發全國反毒有功人士，107年獲選為海巡署模範海巡人員。

偵防分署表示，呂員通過海巡特考進入海巡署服務，17年來從基層安全查察、海上救難到查緝走私槍械毒品、漁獲至人口販運工作，皆盡全力完成任務，復航空難發生時，更憑著對該海域的了解即時判斷，第一時間前往搶救，盡可能降低傷亡人數。

這次獲選十大傑出青年，呂員表示，工作時常見吸毒毀掉一個家庭，校園吸毒年齡層下降殘害國家幼苗，以及無知青年被利用運毒毀了一生，都加深他對緝毒工作的使命感，並呼籲社會重視防毒宣導與防止酒駕的重要。