經十字路口未注意車前狀況 自小客車與救護車相撞

2018-10-15 19:01

〔記者萬于甄／台南報導〕台南關廟消防分隊今上午載送一名車禍患者前往永康奇美醫院就醫，行經永康二王路與永二街口時，與59歲黃姓男子駕駛的自小客車發生擦撞，所幸，救護車上患者無二度受傷，黃男頸椎挫傷，隨車救護員則因車禍當下遭患者手肘撞擊鼠蹊部，送醫後均無大礙；詳細車禍原因有待進一步釐清。

警方調查，救護車鄭姓駕駛今上午沿永二街東向西行經路口時，與黃男駕駛的自小客車相撞，自小客車右側車門遭撞凹陷、救護車車頭也受損，黃男頸椎輕微挫傷，雙方駕駛酒測值均為0，因當下救護車為執行勤務中且也有鳴笛，自小客車恐涉及未注意車前狀況。

根據附近監視器畫面顯示，救護車通過時當下雖為紅燈，但十字路口許多車輛都已停在路口，等待救護車通過，自小客車卻並未停下，行經路口就與救護車發生車禍事故，但詳細車禍原因、路口號誌等都有待警方進一步調查，釐清雙方肇事責任。

關廟消防分隊表示，第一時間獲報後，已先調派其他救護車輛將原救護車上的患者、黃男送醫，隨車的救護人員因車禍當下，遭患者手肘撞擊到鼠蹊部，導致鼠蹊部疼痛也一併送醫，所幸人員均無大礙。

消防局第五大隊大隊長黃輝林表示，平時會提醒外勤同仁執行救護勤務時，務必注意路口交通安全，但因救護車載送患者時，同仁多半會希望趕緊將患者送醫治療，行駛時難免會緊張，也希望民眾行經路口時，聽聞救護車鳴笛聲，也要多加注意，才能避免事故發生。

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