噁男引誘3少女性交易 趁機拍裸照逼「回鍋」

2018-10-15 20:31

〔記者黃捷／台北報導〕綽號「胖虎」的27歲謝姓男子，4年前在交友軟體BEETALK上認識當時15歲的少女柔柔（化名），引誘性交易得逞後，竟還趁機拍下裸照，逼迫柔柔繼續讓他「回鍋」。檢警循線逮捕謝男後，搜索他住處電腦，赫見還有兩名少女受害，檢察官日前依兒少性剝削、兒少性交易等9罪起訴。

起訴書指出，謝男2014年間認識柔柔後，多次引誘柔柔到旅館，以3000至5000元不等的價碼性交易，並拍下不雅照，後來柔柔不想再賣淫，謝男竟以不雅照脅迫，又多次性交易得逞，甚至還將柔柔聯絡方式放上網路論壇，以「毒龍」、「無套BJ」、「SM變裝」等字眼媒介性交易，順便賺取論壇積分。

謝男在這段期間還染指另兩名16歲少女，以2000至3000元不等價碼引誘脫衣，讓他觀賞並摸胸、下體猥褻，他同樣拍下大量不雅照，其中竟有照片是謝男跑到少女學校探視，要求少女在學校附近天橋下「野外露出」；謝男雖進一步要求口交、做愛，但遭拒絕未得逞。

檢警檢視謝男電腦及記憶卡資料，發現他將3名少女不雅照分門別類，以「○○高中小騷貨等你來內射」、「○○高中淫蕩少女」等文字為標題，行徑惡劣，士林地檢署日前偵結，認定謝男9起犯行，依違反兒少性剝削、兒少性交易起訴。