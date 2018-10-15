獨家》開車衝騎樓非首次！ 競速撞死人共犯酒駕畫面曝光

事發地旁邊的商家監視器，拍到今年8月黃佑呈（黑衣者）開白色MAZDA 3轎車撞進停滿機車的騎樓，以及黃男與警方發生拉扯的畫面。（記者錢利忠翻攝）

2018-10-15 18:08

〔記者錢利忠／台北報導〕21歲無照駕駛謝亞軒11日國慶日隔天晚上的下班尖峰時間，與友人黃佑呈各駕一車在台北市南京東路狂飆，後來謝男失控肇事撞死3人，台北地院裁定謝、黃各以15萬及10萬元交保，謝男覓保無著改羈押；檢方調查，2人今年都有酒駕肇事紀錄，尤其是已獲交保的黃男，今年8月間，才因酒駕衝撞騎樓而被依公共危險罪起訴。

檢方調查，今年8月23日早上7點多，黃佑呈也曾在台北捷運忠孝敦化站附近的「維多立亞」酒店狂歡後，無視自己已喝了數杯威士忌，仍開著白色MAZDA 3轎車酒駕上路，途中要臨停路邊停車格時，不慎失控撞進停滿機車的騎樓，所幸沒造成無辜民眾傷亡。

警方到場後，黃佑呈不服取締，一度與警方發生拉扯，後來在警民合力下，才成功將他壓制在地；黃佑呈當時的酒測值達0.67，被移送檢方偵辦，後來檢方認定他涉酒駕的罪證明確，依公共危險罪將他起訴。

未料，距離黃佑呈涉酒駕被起訴還未滿2個月，他又於本月11日晚上6點多的下班尖峰時間，與謝亞軒分別開2輛車在北市鬧區競速，最後開在黃佑呈車輛後方的謝男，因車速過快失控衝向騎樓，導致3名無辜的被害人魂斷街頭，黃男也因此被列為在鬧區飆速的共犯，再次惹上官司。

北檢上週認定謝、黃2人沒駕照，竟無視公眾往來的安全，在天雨路滑的鬧區飆車競速，顯然可預見有導致重大交通事故發生致人於死的可能，認定2人具殺人的不確定故意而聲押禁見2人，但台北地院認為沒有羈押必要，裁定交保並限制住居候傳；謝男覓保無著改羈押。

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