瘋傳擄童男返鄉訊息、個資 南警要求下架勿轉傳

LINE群組也傳，愈傳愈心慌。（記者楊金城翻攝）

2018-10-15 17:36

〔記者楊金城／台南報導〕父親節在台北內湖發生強拉女童案的嫌犯，因罹患思覺失調症，強制就醫2個月後在上週回到戶籍地台南市，結果訊息曝光，最近引起地方社團LINE群組和臉書瘋傳犯嫌個資、返鄉訊息，要大家注意，結果「幫倒忙」，愈傳愈心慌。

當地派出所今天派員到嫌犯住處關心，嫌犯乖乖待在家裡，沒有到處亂跑，此個案也轉介到台南市衛生局提供必要的關懷和諮詢。

但犯嫌個資為何洩露?一說疑從警方內部不慎外洩，警方沒證實，聲稱查證後，犯嫌的年籍資料都是「假訊息」，警方趕緊「亡羊補牢」，通知幾個地方臉畫社團版主、LINE群組將嫌犯個資訊息下架，並提醒在網路平台轉貼個資有違反個人資料保護法之虞，請民眾勿再轉傳。

嫌犯上週返回台南市後，依過去習慣，愛到一間大廟閒逛，因去買飲料，結果被民眾認出是內湖強拉女童的犯嫌，大吃一驚，隨後轉告小學，當地派出所再接獲學校通報，一查真的是該名擄童男，特地留意他的動向。

沒想到今天媒體又報導嫌犯返鄉新聞，地方社團LINE群組和臉書瘋傳訊息，犯嫌個資又再被貼上網路，引起民眾議論，要小心自己小孩；警方說訪查嫌犯的病情穩定，鄉親不必過度恐慌。民眾也說，病人就是要好好靜養，任何人都不應該去打擾。

嫌犯個資在網路被轉傳，警方說是假訊息。（記者楊金城翻攝）