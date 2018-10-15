消防車頭突升小隊長喪命 大隊長：百分百是因公殉職

光明分隊小隊長李耀文，曾參與921、莫拉克、維冠等救災，93年還曾被派往伊朗大地震國際救援。（記者鄭景議翻攝）

2018-10-15 17:28

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市消防局光明分隊小隊長李耀文，今日早上開消防車時車頭因不明原因突升，造成李小隊長不幸喪命，對此消防局第四大隊大隊長洪超倫指出，這在判定上是百分之百的因公殉職，消防局除了爭取最高規格撫卹外，也會全力協助家屬處理一切後續事宜。

據了解，內政部在今年4月通過「警察人員人事條例施行細則」第17條修正草案，將「因公殉職」定義，從原本的「執行前條各款所定勤務之一，遭遇危難事故，奮不顧身，以致死亡」，重新定義為「處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡」，目的就是讓過去警消常常無法爭取最高撫卹的情況消失；而因公殉職撫卹金最高可達2000萬，因公死亡則只有1400萬元。

洪超倫表示，45歲的李小隊長為警專11期畢業，83年特考及格到職，100年到光明分隊服務至今，平時待人溫和，在隊上人緣極佳；此外，他還是十分優秀的消防員，國內成立第一隻國際搜救隊時，李小隊長是第一期成員，當時國際搜救隊成員都經過精挑細選，都有非常強的救災能力；國內的重大災難從921、莫拉克、維冠，李小隊長都參與救災，93還曾被派往伊朗大地震做國際救援。

洪超倫強調，除了會配合警方調查，釐清意外發生原因外，更會全力協助家屬處理一切後續事宜，並爭取最高規格撫卹。

消防車車頭因不明原因突升，造成小隊長李耀文不幸喪命。（記者鄭景議攝）