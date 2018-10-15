酒後喧譁不爽遭勸 3越南移工毆印尼籍工

監視器拍下越南籍黎男等3人酒後在巷內喧嘩。（記者曾健銘翻攝）

2018-10-15 17:22

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〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區自強一街、自強八街口，前日深夜驚傳外籍移工滋事，3名越南籍男子在超商外喝酒後步行返回工廠宿舍，但因沿途大分貝喧嘩嬉鬧，遭經過印尼籍移工勸阻，3人腦羞成怒之下卻持磚頭攻擊對方，其中2人頭部遭打破，當場鮮血直流，所幸送醫後無生命危險，林口警方掌握3人身分，事後也約談3人到案。

警方調查，黎姓、梅姓、潘姓3名越南籍男子合法來台工作，為林口工業區一洗衣工廠員工，本月13日晚間，3人先在宿舍附近的超商外喝酒聊天，直到晚間10時許才帶著醉意，徒步走回宿舍。

但因3人已喝醉酒，沿途聊天、嬉鬧聲音過大，當時經過的3名印尼籍移工見狀主動上前相勸，未料3人一氣之下，竟從路邊地上拿起磚頭攻擊對方，其中2名印尼籍移工閃避不及，當場被擊中頭部掛彩，黎男等人見闖了禍隨即逃離現場。

轄區警方獲報趕抵，將遭攻擊的2人送醫急救，所幸僅有撕裂傷，送醫包紮後已無生命危險，警員透過監視器追查，鎖定3人身分，隔天即約談行兇的黎男等3人到案。

偵訊時，3人皆坦承犯行，對於酒後鬧事的行徑都感到非常抱歉，經雙方協調後遭毆移工也不願提出傷害告訴，警方訊後仍依社會秩序維護法對3人裁處。