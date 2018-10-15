台商酒駕撞死人免坐牢 更一審法官痛批：家屬情何以堪

2018-10-15 16:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台商莊豐銘於2016年8月返台時酒駕，在苗栗縣撞死騎機車的郭姓工讀生，他肇事逃逸並跑回家呼呼大睡，苗栗地院一審時，卻認為他僅因一時失慮而觸法，已賠償死者父母900萬元，援用「顯可憫恕」，不但給他減刑輕判徒刑2年，還宣告緩刑5年，讓他免坐牢，台中高分院更一審法官抨擊說，上述判決無異是讓有錢人可以恣意酒駕撞死人，再用高額賠償而逃避刑責，「家屬情何以堪」？又豈是「顯可憫恕」？據此撤銷原判，改判徒刑3年10月，可上訴三審。

判決書指出，現年43歲的莊豐銘，在中國經營服裝配件，2016年8月4日中午回台與朋友喝酒敘舊，下午2時許開車返回台中市大甲區住處途中，於苗栗縣撞死騎機車到超商打工的郭姓工讀生，他又肇事逃逸，苗栗通宵警方當天傍晚到住處抓他時，他在家中呼呼大睡，呼氣酒精濃度高達0.8毫克。

苗栗地院卻認為，莊男沒有前科，與朋友相聚飲宴，「一時失慮」觸犯酒駕致人於死與肇事逃逸罪，犯後坦承不諱又深表悔意，且於偵查時被羈押已經歷失去自由的痛苦，並賠償對方父母900萬元，符合刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，給予減刑，2罪輕判徒刑2年，宣告緩刑5年，條件是提供240小時的義務勞務，並接受法治教育4場次。

苗栗地檢署與莊男都上訴二審，台中高分院改判3年10月，莊男又上訴三審，最高法院認為尚有需要調查審酌之處，撤銷二審判決，發回台中高分院。

台中高分院更一審法官批評，苗栗地院一審時，認為莊男已賠償900萬元，援用刑法59條「顯可憫恕」而減刑輕判，「無異使經濟能力較佳者，在其恣意酒後駕車致人死傷後，得以高額賠償而遁逃於重刑之處罰」，如此的判決結果，對頓失親人、哀痛逾恆的被害人家屬情何以堪？賠償也不能完全撫慰被害人家屬的悲痛，莊男酒駕撞死人又肇事逃逸，豈是「顯可憫恕」？

更一審法官強調，莊男酒駕肇事，撞死正值青年、尚待展開美好人生並回饋父母恩情的郭姓工讀生，他的父母頓失依靠，終身承受頓失愛子之痛，郭母甚而罹患適應障礙症，原本和樂幸福家庭因而破碎，莊男危害重大，改判3年10月，可再上訴。

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