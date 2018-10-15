涉現金賄選 高市1里長參選人羈押禁見

高雄地檢署查獲林園區謝姓里長參選人涉嫌已現金每票1千元賄選，襄閱主任檢察官葛光輝表示，謝男已遭檢方聲押獲准。（記者黃建華攝）

2018-10-15 15:39

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署查察賄選行動，今宣布再有斬獲！林園區謝姓里長參選人遭檢舉涉嫌以每票1千元賄選，檢調傳喚謝嫌與12名里民後，謝男雖矢口否認，但因有里民指證，謝男遭檢方聲請羈押禁見獲准。

雄檢日前接獲法務部調查局高雄市調查處報告，指林園區謝姓里長參選人疑似涉嫌以現金賄選，經主任檢察官劉穎芳指派檢察官杜妍慧偵辦。

檢方10月11日、12日，一連2天指揮高雄市調處及高雄市林園警分局等單位以犯罪嫌疑人身分傳喚謝姓里長參選人與里民共12人到案。

經主任檢察官劉穎芳、檢察官杜妍慧訊問里民後，有里民指證曾收取該謝姓里長參選人所交付之賄款1千元，檢方認謝姓里長參選人涉嫌投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，於11日晚間將他當庭逮捕。

檢方隨後指揮高雄市調處至林園區執行搜索，查獲疑似賄選名冊、筆記本等物。

又經檢察官杜妍慧訊問謝姓里長參選人後發現，謝男涉嫌自今年8月間起，以每票1千元，向有投票權之里民買票，要求里民投票支持，且到案之里民已有部分坦承收到賄款，並繳回部分犯罪所得。

檢方認該里長參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與證人之虞，於本月12日深夜向法院聲請羈押禁見獲准。至於其餘收受賄款之選民11人均係涉犯刑法第143條第1項投票收賄罪嫌，檢察官訊問後，均請回。

全案將續由檢方擴大偵辦，並持續追查有無其他人員涉案，以釐清相關行、受賄之情節。