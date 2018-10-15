自閉症男菜刀砍人雖無罪 判強制監護5年隔離

2018-10-15 15:39

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市去年發生一名林姓男子在住處大樓手持2把菜刀砸電梯，陳姓住戶前往制止，卻遭亂砍、持滅火器砸打成傷，檢方將涉案林男依殺人未遂罪起訴，高雄地院一審認定，林男行為時有自閉症之精神障礙，判他無罪，但基於維護社區安全，令他須入相當處所，施以監護5年，隔離治療。可上訴。

檢方起訴指出，被告林男涉嫌於2017年3月15日17時許，因心情鬱悶，在所居住大樓的29樓電梯口，雙手各持1把菜刀敲打電梯，並大聲吼叫。同棟大樓住戶陳男聽到異聲，由安全梯尋聲上樓，隔著安全門在門外出聲制止，林男卻推開安全門後衝向陳男，以左手所持菜刀朝陳的腰間猛刺1刀，所幸有腰帶阻擋，而未刺入身體，陳男並隨即以右手抓住林男左腕。

但林男仍不罷手，復以右手所持菜刀朝陳頭部揮砍，幸因被害人及時閃躲，並以左手抓住林男右腕，奮力抵抗，始未砍中頭部。林男雙腕雖被抓住，仍持刀亂砍，但被奪下雙刀。詎林男又先後舉起樓梯間之腳踏車及滅火器，朝陳男丟擲，造成陳男左前臂撕裂傷、左上臂、左前臂多處擦傷。嗣因陳男奮勇制伏林男後，通知大樓管理員報警逮人，查扣菜刀2把。

檢察官認被告林男涉嫌刑法殺人未遂罪嫌，將他起訴。

高雄地院審理時，被告林男未作答辯，辯護人為其辯護稱，林男患有自閉症伴隨情緒障礙，已達中度身心障礙程度，平時無暴力傾向，本案是因被告情緒障礙，在29樓電梯口發洩情緒，遭陳男兇喝吼罵，身心無法負荷刺激，而遭挑起情緒，致為本件行為。

合議庭委請醫院鑑定，認林男有自閉症之精神障礙，致使欠缺能辨識其行為違法，合議庭因此判他無罪，但基於維護社區安全，令入相當處所監護5年；而於監護相當期間後，如認為已達治療成效，無繼續執行之必要時，依法得免除監護之執行，以兼顧被告人權。