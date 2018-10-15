泊車小弟為了20萬元 牽扯進南韓最大宗毒品走私案

警方在張男飯店內查獲90公斤安非他命。（記者王冠仁翻攝）

2018-10-15 15:23

〔記者王冠仁／台北報導〕南韓警方日前查獲南韓最大宗安非他命走私案，逮捕25歲張姓男子、25歲沈姓男子、30歲曾姓男子等3名台籍犯嫌，並查扣90公斤安非他命。這起走私案是南韓警方、國家情報院、關稅廳以及台灣刑事警察局駐韓警察聯絡官共同查獲，目前相關單位仍在深入追查。

刑事局說，今年8月8日，南韓警方在首爾1家咖啡館內，發現疑似有藥頭在洽談毒品走私情事，南韓警方跟監蒐證，發現其中1人疑似為台籍人士。刑事局駐韓聯絡官獲報後積極追查，發現該名台籍人士是來自台灣的25歲張姓男子。

經刑事局與南韓警方等相關單位共同追查，張男發現情勢不對，在8月26日下午2點左右前往仁川機場打算出境，但隨即遭警方逮捕。警方突破張心防，隨後帶張到他下榻的飯店，取出90公斤安非他命；南韓警方分別在27日、28日再於首爾逮到躲在租屋處內的25歲沈男與30歲曾男。

張落網後聲稱，他原本是台北市東區一家酒店的泊車小弟，因自身積欠債務，某次上班時有酒客的朋友問他「想不想賺錢？」隨後對方開價20萬元，要求他搭飛機前往南韓負責「送貨」；他還說，當時隱約有猜到是毒品走私，但為了賺錢他仍鋌而走險。

刑事局指出，這批毒品是夾藏在1具大型機器當中，由泰國海運至南韓，走私集團派人去領貨取出毒品後，再交由張散貨。該批毒品原本是112公斤，其中20公斤安非他命已流入南韓，目前南韓警方與我刑事局正在深入追查。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音