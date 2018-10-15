光明燈不能扣除 女子怒打女稅務員後腦判拘役

2018-10-15 14:55

〔記者楊國文／台北報導〕太誇張！李姓女子去年到國稅局報稅時，因鄭姓女稅務員告知光明燈不適用扣除額，李女罵她「GET OUT」，仍堅持申報，報稅後，李女餘怒未消，竟把申報資料捲成棒狀，揮打鄭女後腦，「連頭髮都飛起來」，鄭女難堪受辱當場哭泣，下班搭公車仍傷心哭著回家。高等法院今依妨害公務等罪判李女拘役20天，得科罰金2萬元定讞。

判決指出，去年5月25日下午1時40分許，李姓女子前往台北巿國稅局中北稽徵所申報綜所稅，先由學生輔導李女報稅事宜。因李女欲申報光明燈為扣除額項目，學生轉頭詢問鄭姓女稅務人員，鄭女告知光明燈申報扣除額並不符規定，若執意申報，事後審查時仍會遭剔除。不過，李女不滿情緒激動，還對鄭女喊「GET OUT」，鄭女即指示學生「想填什麼就讓她填」，之後若有問題，承辦人會請當事人提出說明。

不久，李女因離開時忘記將部份申報資料走，報稅完後，走回來櫃檯拿，竟將申報資料捲成棒狀，從鄭女的後腦處揮打下去，連頭髮都飛起來，頭往被揮打的方向偏，鄭女痛得一直摸頭，李女的舉動讓現場學生和申報民眾都嚇一跳。

被毆打的鄭女覺得丟臉，難堪受辱，後來在辦公室哭泣，下班搭公車時越想越傷心，哭著回家，並提告。

李女指稱，雖和鄭女因光明燈可否適用扣除額的問題發生口角，但並未打人，可能是忘記資料返回該處拿時，因轉身不小心碰觸到女，此外，監視器上拿資料打鄭女的人不是她。

當天實習的學生證稱，他幫李女報稅時，發現列舉光明燈項目，他不確定是否可扣除，詢問鄭姓女稅務員，鄭女跟李女說這不能申報，李女不滿說「GET OUT」，後來，李女返回拿資料時，用文件揮打鄭女後腦，「我看到鄭女的頭髮飛起來，頭有往被揮打的方向偏」。

高院審理認定李女觸犯妨害公務罪、強暴犯公然侮辱罪和公務員執行職務時當場侮辱罪等3罪，且否認犯行卸責，但考量審酌李女手段尚屬平和，也之前並無判刑紀錄，判她拘役20天，得易科罰金2萬元定讞。