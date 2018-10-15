米漿攙安眠藥迷昏好友 女子強搶135萬元被訴

2018-10-15 14:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市何姓女子7月間向中國籍友人莊姓女子假稱可幫忙兌換人民幣匯入中國，莊女就準備了135萬元與何女碰面，何女卻拿了攙有高劑量安眠藥的米漿給莊女喝下後，搶走135萬元，桃園地檢署今天已因強盜罪嫌將何女起訴。

檢方說，何女（50歲）7月間透過通訊軟體告知想匯錢去中國的莊女，她可以幫忙將新台幣兌換成人民幣後，再匯入中國的銀行，屆時莊女只要託人去中國的銀行，就能領錢。

莊女不疑有他，帶著135萬元跟何女相約在八德區碰面，檢方調查，何女在碰面前，先將高劑量安眠藥攙入米漿中，等到跟莊女碰面後，何女誘騙莊女喝下米漿，等安眠藥的藥效發作、莊女意識模糊，何女就將錢放到後汽車行李廂的蓋板下，並開車前往新北市土城郊區。

過程中莊女憑著僅存的意識，拿出手機錄影蒐證，卻被何女發現，搶過手機後，將莊女丟包在路旁，隨即逃逸，留下莊女在路旁邊走邊哭：「為什麼會這樣？」

檢警循線查獲何女，她坦承積欠1000萬元債務，才會起歹念搶走莊女的135萬元，檢方說，莊女尿液檢驗出有鎮靜安眠劑成分，何女搶走的莊女手機中，還有何女在車上點錢、一旁有米漿的畫面，認定何女犯行明確，強搶手機與135萬元，已依強盜罪嫌將她提起公訴。