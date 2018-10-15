照泰籍移工險被詐 學甲警阻詐成功

學甲分局長陳建民（左二）親至超商頒發阻詐感謝狀及獎勵金。（記者楊金城翻攝）（記者楊金城攝）

2018-10-15 14:09

〔記者楊金城／台南報導〕連外籍移工也被詐騙，台南將軍區1名泰籍移工接到1名講泰語的女子打網路電話假稱其家屬急需用錢詐騙借錢1萬元，超商店員機警的通報將軍警方阻詐成功。

學甲警分局將富派出所警員陳彥溢、林正興上週三晚上接到轄內超商通報疑似詐騙案後，員警到場了解泰國籍勞工「宋才」接獲Line網路電話，1名講泰語的女子聲稱其家屬急需用錢，請「宋才」至超商操作Ibon跨國轉匯新台幣1萬元。

因「宋才」對Ibon繳費不熟悉，請吳姓店員代為操作，店員察覺有異立即通報警方，不會泰語的員警運用翻譯軟體跟「宋才」溝通，並通知資方翻譯人員協助聯繫，證實泰男接獲的是Line詐騙電話，成功攔阻遭詐金額。

學甲分局長陳建民今天親至超商頒發感謝狀及獎勵金2千元禮券，另將提報南市治安會報由代理市長李孟諺表揚。

陳建民表示，詐騙集團詐術千變萬化，詐騙對象不分本國或外籍，提醒民眾接獲可疑來電時，切勿聽從歹徒話術或指令前往超商購買遊戲點數或ATM進行提（轉）匯款，應謹記1聽、2掛、3查證原則，免得受騙上當。南市警局推動阻詐「三道封鎖線」，對最直接面對被害民眾的金融機構、超商攜手站在防詐的第一陣線，守護民眾財產的功效目前發揮的不錯。