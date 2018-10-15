警察走了？毒蟲吸毒解癮 未料警察使出「回馬槍」

2018-10-15 14:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市33歲的黃姓毒蟲，本月9日晚上騎機車外出時遇到警察盤查，他身上沒有攜帶毒品，警察放行過關，卻偷偷尾隨觀察他，見他進入一輛汽車內長達20分鐘，員警再度盤查他，原來他誤認員警已經離去，相當的安全，躲在車內吸毒，卻沒想到警察會使出「回馬槍」，員警進一步在他的租屋處查扣海洛因毒品，他宣稱是「葡萄糖」，但嗎啡簡易快速篩檢試劑3次，都呈現毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例法辦。

中市警三分局立德派出所員警，見黃男騎機車可疑，盤查未見任何違禁品，不過，員警「直覺」黃男怪異，放行之後，尾隨觀察他，見黃男左顧右盼，進入一輛汽車內，汽車沒有啟動引擎，他卻於車內待了近20分鐘，員警「回馬槍」再次盤查，見黃男在車上施用毒品，車內有毒品殘渣袋，並在駕駛座旁查獲針筒等施毒工具。

黃男宣稱，怕女友發現吸毒，平時習慣在車上施用毒品，原想已經躲過警方盤查，便安心在車上吸食摻有海洛因的菸來，沒想到警方「回馬槍」，讓他來不及反應，不過，黃男信誓旦旦說，他的租屋處沒有毒品，警察可以去搜索，不料，警方卻在租屋處的杯子夾層內，發現1包白色粉末。

黃男否認是毒品，宣稱是「葡萄糖」，警方在黃男面前用嗎啡簡易快速篩檢試劑3次，都呈現毒品陽性反應，黃男才坦承持有毒品，依毒品罪嫌法辦。

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