無恥「裝熟哥」有借無還 連鎖超商全台警戒

男子進入店內時，外面有疑似接應共犯的白色自小客。（記者許國楨翻攝）

2018-10-15 12:53

〔記者許國楨／台中報導〕一名男子鎖定某知名全台連鎖超商行騙，先與店員攀談裝熟後再借錢落跑，光是今年8、9月超商遭詐金額超過10萬元，超商總公司為此製作公告通報提醒各店家注意，未料本月他仍持續在中部地區超商行騙，有店長氣得痛罵，專挑薪水不高的店員下手有借無還，無恥到極點。

一家連鎖超商的門市店長說，該名自稱姓吳的男子幾乎流竄全台，據了解，其犯案手法幾乎如出一轍，進入店內拿出一張千元鈔換10張百元鈔藉此與店員攀談，誆稱是夾娃娃機店的老闆，大談生意經取得信任，接著就以身上沒帶提款卡臨時有急用為由，向店員借1千、3千甚至上萬元不等金額。

期間男子還煞有其事地寫借據，並抵押證件還留下連絡電話，讓店員信以為真自收銀機拿出現金借急，未料事後男子即落跑失聯，經向公司反映，這才驚覺早有其他門市店員受騙，進一步調閱店內監視器估算，男子流竄全台以此手法在今年8、9月，行騙至少超過50家門市店員，詐財金額上看10萬元以上。

超商總公司唯恐還有其他店員受騙，上月底特別印製上頭有男子明顯特癥照片的公告發送全台門市，公告上除註記犯案手法還寫著「注意，發現此人務必拒絕一切要求並回報店長」，並要求張貼在工作區提醒注意並阻詐，未料該名男子竟仍大膽的持續在中部門市出現，還好店員已有警戒才倖免遭騙。

該名店長說，男子犯案時會搭乘一輛白色自小客前來，他則是自副駕駛座下車進入店內，研判開車的應是接應共犯，且詐財時留下的應是雷射影印的假證件，已報案希望警方儘快揪出該名無良的「有借無還哥」。