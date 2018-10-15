連搶3超商不敵警方過肩摔 搶匪嚇到挫青屎

黃男欲搶劫第3家超商，被埋伏的員警以一記過肩摔制伏。（記者陳冠備翻攝）

2018-10-15 12:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣38歲黃姓男子因缺錢心生歹念，昨（14日）凌晨3點多持刀連搶3間超商，結果只搶到一包香菸與2條巧克力，黃嫌在第3間超商欲行搶時，被埋伏警方以過肩摔壓制，還嚇到「挫青屎」，警局頓時臭氣沖天。警方訊後依強盜罪嫌送往彰化地檢署偵辦，檢方認為嫌犯有反覆實施及逃亡之虞，今早向法院聲押獲准。

警方調查，14日凌晨3點23分，黃男手持約20公分摺疊刀前往溪湖鎮二溪路超商，先佯裝買香菸，待店員遞菸後卻突然亮刀，大喊「搶劫！」店員表示沒錢後，趕緊跑進辦公室躲起來，黃男見狀只好轉頭騎機車離開。黃男騎到西環路超商重施故技，佯裝拿著巧克力結帳，卻亮刀搶劫，並進入超商櫃檯欲搶收銀機現金，卻因不會操作喬了許久，店員則趁此時躲進辦公室報警。

黃男搶不到錢不甘心，繼續騎機車尋找作案目標，4點40分來到大發路一家超商，見店員只有一人，準備再度行搶，早已被埋伏的偵查隊員洪晨齊發現，從後以一記過肩摔壓制，順利將其逮捕，當場起出折疊刀、香菸、巧克力等證物。黃男被帶回派出所偵訊，所內卻臭氣沖天，才發現黃男失禁，「挫屎」在褲子裡，讓人傻眼。

溪湖警分局副分局長林神改表示，黃男犯案時未戴口罩，違反常理，對犯案動機回應相當冷漠，只推說「沒錢」，通知家屬時又執意要警方聯絡前妻，但其前妻拒絕，因此也不排除因感情問題而犯案，將再深入追查；警方訊後依強盜罪嫌移送法辦，檢方認黃嫌有反覆實施犯罪及逃亡之虞向法院聲押，今早羈押獲准。