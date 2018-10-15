警員勸架慘遭痛毆、辱罵 夫妻緩起訴賠10萬元

2018-10-15 11:49

〔記者謝君臨／台北報導〕秦姓男子與謝姓前妻日前當街發生爭執，警方到場處理卻「公親變事主」，反遭謝女毆打成傷，秦男則以「X他媽」等三字經侮辱警員，被警方依妨害公務等罪嫌送辦；台北地檢署考量秦、謝坦承犯行，且獲警員原諒，今將2人緩起訴，謝女除需賠償警員10萬元，還需支付公庫3萬元，秦男則需支付公庫5萬元。

檢方調查，今年5月27日凌晨1點33分，秦、謝2人在北市信義路四段因細故發生爭執，大安警分局3名警員獲報前往現場處理，不料2人竟將矛頭轉向，將氣發洩在警員身上，謝女毆打周姓警員左臉，並腳踹其右小腿，致周員面部、小腿鈍傷，秦男則當場以「X他媽」等三字經侮辱警員。

而後，秦男陪謝女至國泰醫院就診，秦再對胡姓警員嗆聲：「咱相睹ㄟ丟」、「我們都跟分局長很熟」、「你惹不起我啦」、「山水有相逢」等語，秦還向大安警分局申訴，指稱未對警員暴力相向，是警員處理不當，事後警員提告，警方依妨害公務、傷害、恐嚇、誣告等罪嫌，將秦、謝送辦。

庭訊時，秦、謝2人認罪，秦向檢方供稱，當時酒後情緒激動，才會對警員惡言相向，酒醒後深感懊悔；檢方考量2人犯後態度良好，經員警同意，依妨害公務罪嫌給予2人緩起訴，期間1年，謝除需賠償周員10萬元，還需支付國庫3萬元，秦則需支付公庫5萬元。

至於警員控告秦男抬出「跟分局長很熟」等涉嫌恐嚇、誣告罪部分，檢方認為罪嫌不足，另予不起訴處分。