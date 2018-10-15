太餓了！「順手」來碗豬腳 代價1萬元

2018-10-15 11:26

［記者楊政郡／台中報導］62歲林男在中國附醫癌重症大樓候診室內，看到黃色手提包飄出陣陣香味，肚子太餓了，拿了就走到該大樓地下室，打開真空斷熱悶燒罐裡面是幾塊香噴噴的豬腳，一口氣把整罐都吃完，翌日在該醫院另一棟大樓被員警攔下，林男辯稱不知道這樣會犯罪，法官判拘役10日，易科罰金需1萬元。

台中地院判決書指出，林男有妨害自由及竊盜前科。2017年12月10日下午5時許，在台中市中國醫藥大學附設醫院癌重症大樓2樓候診室，看到桌上一個黃色手提袋（內有保溫瓶、真空斷熱悶燒罐及黑豆1包），拿到後到該大樓地下室，開啟真空斷熱悶燒罐，把裡面的魯豬腳熟食整罐吃完，飽餐一頓後拿著手提袋，想要回到原處放回，回去就沒看到人。

而蕭姓婦人說，她是到醫院來看診，手提袋是女兒準備要給她吃的，她都還不知道女兒準備什麼食物，是聽被告講才知道是豬腳，女兒知道她喜歡吃豬腳，而整包黑豆都沒有少，蕭婦說她一轉身就發現手提包不見了，經警調閱監視錄影畫面後，得知林男涉有重嫌，翌日清晨在中國醫藥大學附設醫院，另一棟急診大樓1樓發現林男，並扣得蕭婦失竊的保溫瓶、真空斷熱悶燒罐及養生黑豆1包。

林嫌矢口否認涉有竊盜犯行，辯稱：因肚子餓沒錢吃飯，就將前揭物品拿到地下室吃，不知道這樣的行為是竊盜。法官說2年前林嫌也曾在超商行竊兩罐雞精，未結帳就離開，被依竊盜罪判拘役40日，怎可說不知這種行為是竊盜！