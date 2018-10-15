戴帽、口罩還撐傘 檢舉達人被誤為偷拍狼

2018-10-15 11:26

〔記者錢利忠／台北報導〕施姓檢舉達人手持行車紀錄器在路上拍違規車輛，手中的雨傘卻不慎碰到連姓女路人，因他戴口罩、帽子，還以雨傘遮掩攝影器材，因此被連女及其林姓女同事懷疑偷拍而爆發拉扯，過程中1名見義勇為的王姓路人也挺身幫連女攔阻施男，事後兩方互控妨害秘密及妨害自由；台北地檢署認為罪證不足，將4人不起訴。

去年9月13日下午5點30分，連女與林姓女同事走路經過北市徐州路及林森南路口，當2人正準備過馬路時，連女突然感覺後背部被雨傘戳到，她轉身查看時，驚覺走在她後方的施男，手裡竟拿著行車紀錄器拍攝。

當時穿牛仔短褲的連女，見施男不僅戴帽子、口罩，還拿傘遮掩手中正在攝錄的行車紀錄器，質疑自己被施男偷拍，氣得轉身大罵：「有人偷拍！」為了阻止施男離去，連女還與同行的林女及路過的王姓男路人，合力將施男制伏。

事後連女控告施男妨害秘密，施男也反控連女、林女及王男妨害自由及妨害名譽；連女等人供稱，因懷疑施男偷拍，當下有請施男先等一下，不要離開，希望能向施男查看影片內容，但施男卻小跑步想逃離，3人才會合力將他攔下。

施男否認偷拍連女，並指當時正在拍交通違規，卻被誤會在偷拍連女，還被連女等3人限制行動，導致他的手部瘀挫傷，連女還當眾大喊偷拍，此舉已損害其名譽。

檢方勘查施男拍攝的影片，連女的腿部、背部等處，確實有入鏡，但只是他拍攝交通違規動態畫面時的連續畫面，而非刻意針對連女拍攝，且連女腿部及背部等露出衣物外的部位，亦非妨害秘密罪所規定的身體隱私部位，認定施男不構成妨害秘密。

至於連女等人是因懷疑被施男偷拍，才要求施男先不要離去，但施男執意離開，雙方才爆發拉扯，認定連女、林女及見義勇為的王男，沒有妨害自由、妨害名譽等犯意。