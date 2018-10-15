尬車害3命不算殺人罪？ 檢察官有不同看法

2018-10-15 11:14

〔記者吳政峰／台北報導〕21歲男子謝亞軒日前和友人黃佑呈無照競速，撞死3名無辜路人，被台北地檢署依殺人罪聲請羈押，但台北地院審理後認為兩人所犯的是「妨害公眾往來安全致人於死罪」，裁定一羈押一交保，對此，桃園地檢署檢察官王齡梓持不同看法，認為市區高速尬車致人於死，確實可能涉及「不確定故意殺人」。

王齡梓表示，「刑法」上的故意有兩種，一種是「明知故犯」，行為人認識或明確預見，其行為會導致某種結果發生，並進而決意行之，學說上稱為「直接故意」；另一種故意的型態，則是行為人雖然知道或預見，其行為會招致構成要件的實現，仍容忍或聽任其發生，學說上稱為「間接故意」或「不確定故意」。

王齡梓指出，謝、黃二男以時速100公里在傍晚市區競速，可以想見可能會因此造成交通往來不便並致其他人傷亡，不排除有殺人的不確定故意，除非2人自認駕駛技術高超、車輛性能無虞，絕無可能發生車禍，因此堅決開車競速，才會屬於過失範圍，否則還是有不確定的故意。

王齡梓解釋，如同酒駕可以預見可能會發生車禍，造成他人及自身危險，最後的確造成傷亡結果，現今也被認為是「不確定故意殺人」，相信沒有一個酒駕的人敢拍胸脯擔保絕不會發生車禍，同理，縱使是F1賽車選手，也不敢保證若在市區高速開車競速，絕不會發生事故造成傷亡，因此，此案中檢察官以殺人罪聲請羈押，確實有其論理依據，也符合大眾對此類案件處理的期待。

王齡梓透過台灣司法人權進步協會呼籲，許多案件的發生往往就在於不在意的輕忽態度及「沒想那麼多」，卻可能造成永遠無法彌補的劇痛，大家行事時能多想想，不要「沁菜」，以免懊悔終生。