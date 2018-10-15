外籍看護推阿嬤外出買菜迷路 暖警這招帶她2人回家

警方先將迷途的印尼籍看護與阿嬤帶回警所休息。（記者許國楨翻攝）

2018-10-15 11:02

〔記者許國楨／台中報導〕一名剛來台灣工作的外籍看護，上週五以輪椅推著行動不便的阿嬤外出到市場購物卻迷途，慌亂中還好急中生智攔下巡邏員警詢問，只是一番雞同鴨講，溝通未果員警靈機一動請看護詢問同鄉朋友，再以GOOGLE街景圖一一尋找終於找到熟悉街景，隨後開車護送2人返家，結束一場迷途驚魂記。

台中市第六分局何安派出所員警當天近中午巡經重慶路120巷與何安2巷口，突然被一名外籍看護攔車報案，支支吾吾地口語加上比手畫腳做輔助，表示為新來的印尼籍看護，人生地不熟，本想帶阿嬤至市場散步買菜，未料路不熟而迷失方向，不但東西沒買成，又繞了好大一圈，不知身在何處。

正感到心慌意亂時，剛好遇見員警經過，欣喜落下淚來，員警見看護與坐輪椅的阿嬤顯得非常疲倦先將2人帶返所休息，經了解，該名看護中、英語皆不通，阿嬤說話也含糊不清，讓員警聽得一頭霧水，只好耐心跟看護比手畫腳，藉此獲得更多資訊，得知原本看護要帶阿嬤去逛水湳市場，不知怎麼走的迷失方向。

看護就以剛學會的「市場」2字詢問路人，未料循著路人指示卻走到了反方向約2公里遠外的中義市場，這才發現景象跟以往不一樣當場傻眼，但因已經88歲高齡的黃姓阿嬤身上也未攜帶任何證件，員警靈機一動詢問印尼看護有無同鄉朋友，透過此管道得知阿嬤家就住在北屯區大連西路附近，再以GOOGLE街景圖一一尋找，終於找到熟悉街景開車護送2人返家，結束這場迷途驚魂。